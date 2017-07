Lars Theuerkauff bei Tammen & Partner

× Erweitern Lars Theuerkauff Lars Theuerkauff: „Glück und Verderben 9“ und „Orange 4“

In zehn Tagen öffnet die Ausstellung „Homo Deus“ ihre Pforten in der Hedemannstraße 14. Zu sehen ist große Kunst.

„In unserer Sommerausstellung präsentieren wir erstmalig die Malerei des Künstlers Lars Theuerkauff“, verrät die angesehene Galerie, in der schon Künstler wie Moritz Götze und Thorsten Zwinger ausstellten. „Schon immer sind Menschenbilder ein starker Schwerpunkt in der künstlerischen Auseinandersetzung des in Berlin lebenden Künstlers – bei ihm immer auch in starker Reflexion der Found Footage, der gefundenen Bilder im Netz. Neu sind seine von Morgenlicht durchtränkten Berlin-Bilder sowie seine stark assoziativen malerischen Auseinandersetzungen in den Orange- und Rot-Serien.“

In einem Interview verriet uns der Maler einst über seine Kunst: „Ich male ohne Pinsel, hauptsächlich mit den Fingern. Ich trage mit dem Spachtel, und ja: mit der Zahnbürste, Farbe auf, die ich dann mit den Händen verreibe. Wenn die Leinwandoberfläche nach vielen Farbschichten anfängt auszusehen wie Haut, wenn ich nicht mehr nachvollziehen kann, wie’s entstanden ist, dann wird’s spannend. Der ganze Prozess hat viel mit Zufall zu tun.“

21.7. – 26.8., Lars Theuerkauff: „Homo Deus“ – Malerei, Hedemannstr. 14/Ecke Friedrichstraße, Opening am 21.7. ab 19 Uhr, http://lars-theuerkauff.de