KÜNSTLER GEGEN AIDS 2016

Künstler gegen Aids

Am 21. November 2016 werden zum 16. Mal namhafte nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler im Stage Theater des Westens zugunsten der Berliner Aids-Hilfe auftreten.

2016 wird Klaus Wowereit als Moderator auch durch den Abend führen! Seit 15 Jahren unterstützt Wowi als Kuratoriumsmitglied die Arbeit der Berliner Aids-Hilfe, unter anderem setzt er sich zusammen mit Judy Winter seit vielen Jahren als Schirmherr von „Künstler gegen Aids“ für gesellschaftliche Akzeptanz von und Solidarität mit HIV-Positiven und an Aids erkrankten Menschen ein. Klaus Wowereit: „Bei den großen Herausforderungen unserer Zeit verschwinden Themen wie HIV und Aids schnell aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit. Doch der Kampf gegen diese Krankheit ist noch lange nicht gewonnen. Jedes Jahr werden in Berlin schätzungsweise 450 Menschen positiv auf HIV getestet. ‚Künstler gegen Aids‘ bietet uns die Chance, das Thema HIV und Aids in die Öffentlichkeit zu tragen. Ich freue mich sehr, dass ich diese besondere Benefizgala nun zum ersten Mal auf der Bühne begleiten darf.“

Am 21.11. sind unter anderem dabei: Angelika Milster, Caught in the Act, Andreas Scholl, Katharine Mehrling, die Flying Steps und das Ensemble von „Sister Act“. Wie in den Vorjahren verzichten alle Künstlerinnen und Künstler im Sinne der guten Sache auf ihre Gagen. Mit den Beiträgen der Sponsoren und des Publikums tragen sie dazu bei, dass Menschen mit HIV und Aids geholfen werden kann. www.kuenstlergegenaids.de