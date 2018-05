Konzerttipp: Holly, erste deutsche Trans*-Saxophon-Solistin

× Erweitern Foto: Image Design by Marco Mannozzi Holly

Transsexualität, queeres Leben und Jazz. Der Berliner Saxophonist / Komponist und Produzent Volker Schlott erfüllt sich anlässlich seines 60. Geburtstages einen lang ersehnten Wunsch.

„Gerade in Verbindung mit Jazz ist mir aufgefallen, dass dieses Thema bisher überhaupt nicht vorkommt, deshalb möchte ich auch diese Bühne nutzen und in den nächsten Jahren für mehr Aufklärung in Sachen Toleranz / Diversity auch in unserer vermeintlich freien Jazz-Community eintreten. Als Vermittler soll dabei auch besonders die Musik helfen“, verrät Holly – früher Volker Schlott – über die Beweggründe zu seinem musikalischen Trans*-Coming-out. Holly fühlt sich seit ihrem 15. Lebensjahr als Transgender, jetzt wagt sie den Schritt auf die Bühne.

21.5., „Weltpremiere“, MUSIKBRAUEREI, Greifswalder Str 23 a, 20 Uhr