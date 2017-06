KONZERT: Pilocka Krach – live und entfesselt

Das klingt so richtig nach einem Sommer in Kreuzkölln: multikulti, groovend, entspannt und trotzdem partytauglich. Am 10.6. live im Lido.

Ganz nah an der queeren Szene-Kultbar Barbie Deinhoff’s wird am 10. Juni Pilocka Krach ihr Album „Sugar Cane & The Lost Amigos“ präsentieren – und sicherlich auch feiern. Als „Berliner Post Rave Elektro. Druckvoll, funky, provokant, dreckig, lustig“ wird ihre Musikkunst beschrieben, und ja, dem können wir uns nur anschließen. Eine Chance für das Lido, einmal mehr so richtig queer durch die Decke zu gehen!Unsere Anspieltipps auf dem Album sind „Clarita’s Song“, „One Day Left (I Would Not Dress)“ und „Dogs Are In The House“ – den Rest lass du dann mal gerne live auf dich wirken.

