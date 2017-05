× Erweitern Foto: Felix Birkenseer Jakob Bruckner

Deutscher Indie-Pop aus Regensburg live in Berlin.

Am 12. Mai veröffentlichte der sexy Kerl seine neue EP, und die wurde nur durch Crowdfunding finanziert! Live kann man den 26 Jahre jungen Musiker am 25. Mai im Auster Club in der Pücklerstraße 34 erleben. Und wohl auch lachen hören, denn das tut er gerne, der Singer-Songwriter.

25.5., Jakob Bruckner live, Auster Club, Pücklerstr. 34, 19 Uhr