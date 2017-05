× Erweitern Foto: Mark Surridge Jake Isaac

Souliger Blues der Stunde: Seine Hits wie „Waiting Here“ und „Long Road“ können bereits mit Streamingzahlen im zweistelligen Millionenbereich glänzen – und das anfangs ohne eine große Plattenfirma im Hintergrund.

Den Südlondoner mit karibischen Wurzeln kann man im Rahmen seiner „Our Lives“-Tour am 12. Mai in Berlin erleben – das wird groß!

12.5., Jake Isaac: Our Lives Tour, Lido, Cuvrystr. 7, U Schlesisches Tor, 19 Uhr