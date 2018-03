Revue: Jade Pearl Baker

× Erweitern Jade Pearl Baker 2018 by M. Rädel

Erst seit etwa zwei Jahren dabei, aber schon eine der Erfolgreichsten. Weil Jade es eben kann.

Ganz genau, Jade Pearl Baker kann wirklich singen. Und das verdammt gut, was sie auch bei der erfolgreichen TV-Show „The Voice of Germany“ unter Beweis stellte. Sie weiß, welche Lieder ihr liegen, Jade Pearl Baker weiß, wie sie ihre trainierten Stimmbänder einsetzen muss – und sie scheint lieber ihre Stimme zu pflegen, als angesoffen Selfies zu produzieren und hochzuladen. Das wunderbare Ergebnis ist jetzt am 18.3. im Wintergarten Varieté Berlin bei der „Vaudeville Variety“ zu sehen. Talent, Schönheit und Können endlich mal vereint. http://vaudeville-variety.com/