Interview • Silvester mit BERGHSON

Zum Jahreswechsel gibt unser liebstes Theater – das Gorki, natürlich – seine Kulturhoheit in die Hände der Berliner Party-Avantgarde. Für jede Neigung ist gesorgt. Aus dem zündenden Line-up haben wir uns Berghson aka Sacha Ketterlin herausgesucht – und ein bisschen ausgefragt. Konfetti marsch!

× Erweitern Skyler Greene Berghson

SACHA, WAS KANNST DU JEDEM, DER ZU SILVESTER INS GORKI KOMMT, GARANTIEREN?

Ich kann garantieren, dass es eine wunderschöne Silvesterfeier gibt und mein Auftritt zum Klangerlebnis wird. Ich werde den Boden des Theaters mit meinem Live-Set beben lassen, die Klänge aus meinem Modular System werden den Raum füllen und die Leute zum Schweben bringen!

KLINGT BOMBE! MÜSSEN DJS EIGENTLICH AUCH IMMER EIN BISSCHEN SCHAUSPIELER SEIN?

Ich bin eigentlich kein DJ, der einfach Tracks aneinanderreiht, sondern spiele meine eigenproduzierte Musik live. Trotzdem muss ich mich denselben Herausforderungen wie ein DJ stellen: die Leute mitreißen und sie zum Tanzen bringen. Das Publikum muss Spaß haben. Es wäre sehr langweilig, wenn ein DJ ganz starr dastehen würde und sein Set ohne Mimik abliefert. DJs müssen mindestens ein bisschen Schauspieler sein, um die durch die Musik ausgelösten Emotionen noch besser auf das Publikum zu übertragen. Es entsteht eine Art Kommunikation zwischen DJ und Publikum, die sehr wichtig ist.

BIRGT DIESE KOMMUNIKATION AUCH LAMPENFIEBER?

Ich bin schon immer aufgeregt vor einem Auftritt, doch wenn ich endlich auf der Bühne stehe, ist das alles vergessen und ich kann mich dann komplett auf die Musik konzentrieren. Nach mehr als zehn Jahren Erfahrung habe ich gelernt, damit gut umzugehen, und man merkt mir meine Aufregung nicht an.

HAST DU TROTZDEM EIN REZEPT GEGEN AUFREGUNG FÜR LEUTE MIT WENIGER JAHREN ROUTINE?

Mir hilft es am meisten, mich so auf den Auftritt zu freuen, als wäre es eine entspannte Party unter Freunden. Das Lampenfieber verwandelt sich dann in Vorfreude, ein positives und schönes Gefühl.

WAS HÄLTST DU VON GUTEN VORSÄTZEN FÜR 2017?

Ich mag es, wenn sich Leute zum Jahreswechsel gute Vorsätze vornehmen. Ein Jahreswechsel ist ein guter, wenn nicht sogar der beste Zeitpunkt dafür! Ich habe auch vor, ab 2017 viel gesünder zu leben und noch bewusster mit der Umwelt umzugehen.

•Interview: Dennis Stephan

https://www.mixcloud.com/berghson

http://gorki.de/