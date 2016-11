In Berlin gelandet: PAM ANN

Pam Ann

Caroline Reid ist Pam Ann, eine First-Class-Stewardess, die dich mit ihrer Mischung aus Comedy, britischem Humor und Glamour zum lautstarken Lachen bringen wird.

Wenn einmal kein isländischer Vulkan ausbricht oder in Spanien die Lotsen spontan streiken, dann beschränkt sich das Abenteuer Fliegen eigentlich darauf, ob es etwas zu essen gibt oder nicht und wie intensiv man am Flughafen abgetastet wird. Oder wie man beim Nacktscanner abschneidet. Wo ist nur der Spaß, der Glamour, die Hingabe des Personals in den drolligen Uniformen geblieben? Mit Pam Ann kommt all das endlich zurück!

16.11., 17.11., Pam Ann: Touch Trolley, Run To Galley, Admiralspalast, S U Friedrichstraße, 20 Uhr