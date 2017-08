GALERIE-NEUERÖFFNUNG

× Erweitern Gustav von Hirschheydt

„Inzwischen ist er besessen davon, er malt wie im Rausch (...)“, kommentierte Homo-Aktivist und Regie-Legende Rosa von Praunheim die Kunst von Gustav von Hirschheydt. Am 18. August eröffnet der 1959 Geborene nun seine eigene Galerie in der Suarezstraße in Charlottenburg.

Studiert hat Gustav von Hirschheydt u. a. an der Akademie der Künste in Berlin (jetzt: Hochschule der Künste). Er ist mit seinen Gemälden und Skulpturen regelmäßig in Gruppen- und Einzelausstellungen der renommierten Galerie Raab in Charlottenburg und in der Galerie Achtzig in Mitte vertreten.

18.8., Vernissage zur Einzelausstellung des Künstlers Gustav von Hirschheydt: „It’s Summertime“, Suarezstraße 11, U Sophie-Charlotte-Platz, 18 – 21 Uhr, die Ausstellung ist bis zum 15.9., Mo – Sa 14 – 18 Uhr zu erleben