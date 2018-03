Filmpremiere im Babylon!

× Erweitern Character One: Susan

Tim Lienhard ist einer der ganz großen Filmemacher der Szene. Am 15. April feiert sein neuer Film Premiere.

Im legendären Kino Babylon im schönen Berlin-Mitte am Rosa-Luxemburg-Platz hat man im April die Möglichkeit, „Character One : Susan“ mit Susan Angelini in der Hauptrolle zu sehen.

„Wir sind mit unserem Film beim zweitgrößten Filmfestival in Berlin Achtung Berlin Mitte April eingeladen! Grund zu großer Freude“, frohlockte der nicht nur als Filmschaffender kreative Tim gegenüber blu – da freuen wir uns gerne mit!

Tim Lienhard arbeitet schon lange in der Film- und Kunstwelt, u. a. schuf er Fernsehdokumentationen über Désirée Nick, Quentin Crisp, Georgette Dee und Mario Wirz und landete 2013 mit „One Zero One – Die Geschichte von Cybersissy & BayBjane“ einen weltweiten Szene-Erfolg. Befreundet ist Tim u. a. mit Joko Koma (kleines Bild) und natürlich BayBjane.

15.4., Filmpremiere: „Character One : Susan“, Kino Bayblon, Rosa-Luxemburg-Straße 30, 21:45 Uhr, U Rosa-Luxemburg-Platz

https://www.youtube.com/user/TimLienhard/videos