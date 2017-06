× Erweitern Foto: AKUD/Lars Reimann Fete de la musique

Was 1982 in Paris startete, ist seit 1995 auch in DER Musikstadt Europas, Berlin, ein Publikumsmagnet.

Am 21. Juni, immer am Tag der Sommersonnenwende, gibt es nur eins, was zählt: Musik! Unzählige Bühnen drinnen und draußen präsentieren bei der „Fête de la Musique“ Klangwelten von Klassik bis Jazz, von Elektro bis Chanson, von Pop bis Punk bis R’n’B.

× Erweitern Foto: Alex Laljak Fete de la musique

WAS IST DAS KONZEPT DAHINTER?

Das Fest ist nicht kommerziell, erwirtschaftet grundsätzlich keine Einnahmen und hat keine künstlerische Leitung, sondern basiert auf Bürgerbeteiligung.

BEDEUTET WAS GENAU?

Die einen stellen einen Aufführungsort bereit, die anderen musizieren und das Publikum genießt. Alle sind eingeladen, die Straßen mit eigenen Klängen zu füllen.

Dank Ausnahmegenehmigung kann in ganz Berlin am 21. Juni in der Zeit von 16 bis 22 Uhr auf öffentlichen Straßen, Plätzen und Grünanlagen ohne Strom und Verstärker musiziert werden, sofern dies nicht schutzwürdige Einrichtungen wie Krankenhäuser, Kirchen, Schulen oder Gedenkstätten stört. Elektronisch verstärkte Musik ist nur an den angemeldeten Bühnen bzw. Standorten gestattet.

WORAUF KANN MAN SICH FREUEN?

Zum Beispiel auf die Headliner der Red Bull Music Academy Stage im Mauerpark: Flying Lotus und Grammy-Gewinner Thundercat. Die Koop von Badehaus x Cassiopeia hat mit Fatoni (hip hop), Soul/Folk mit Fil Bo Riva und der Techno Marching Band Meute ebenfalls ein fettes Line-up auf die Beine gestellt.

21.6., Fête de la Musique in Berlin, 16 Uhr, ab 22 Uhr Fête de la Nuit (nur drinnen), Orte: 114 Bühnenstandorte im gesamten Berliner Stadtgebiet sowie öffentliche Straßenmusik, Programm: Mehr als 700 Musiker, Bands, Gruppen und Ensembles aller Stilrichtungen. Der Eintritt ist frei! http://www.fetedelamusique.de