Am Samstag steigt der ESC

„Grias di!“ Zumindest optisch ist der junge für Österreich beim ESC startende Alpenbewohner Nathan ein Glücksgriff.

Jetzt muss es nur noch live klappen beim Eurovision Song Contest. „Running on Air“ heißt das Lied, mit dem Nathan Trent den Erfolg von der singenden Wurst wiederholen will. Anmoderiert werden wird er in Berlin live von seiner Landsmännin Nina Queer. Davor, danach und dazwischen lockt ein buntes Programm und Musik von u. a. DJ Leberwurst.

13.5., Nina Queer beschimpft die Nationen, Hofbräu am Alexanderplatz, 19 Uhr