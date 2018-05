× Erweitern THE BEAR / LA VOIX HUMAINE

Eine Produktion der Bayerischen Staatsoper in Berlin. Da-damm! Es wird aber nicht zünftig (okay, Klischee ...), sondern irgendwie queer, was an Regiesseur Axel Ranisch liegen wird.

Die Stars dieser „Multimedial Oper“ sind Heiko Pinkowski, Stefanie C. Braun sowie Insa Bernds – alle vereint im Schöneberger Theater O-TonArt.

„Die beiden ausgewählten Einakter haben viel miteinander zu tun, es geht um unerfüllte Liebe und um zwei Frauen, die sich möglicherweise in die falschen Männer verliebt haben… Diese beiden kurzen Opern habe ich miteinander verknoten. Und wir haben mit Film gearbeitet. Aber so richtig mit Film. Nicht einfach Projektionen oder bewegtes Bild in der Kulisse, sondern Kino“, verrät der bärige Szeneliebling, den man schon durch „Ich fühl mich Disco“ und „Dicke Mädchen“ kennen wird. „Es werden sowohl die filmische Umsetzung von William Waltons Oper The Bear als auch den live interpretierten Einakter La voix humaine von Francis Poulenc vorgestellt.“

13.5. – 15.5., THE BEAR / LA VOIX HUMAINE, Theater O-TonArt, Kulmerstr. 20 a, 19:30 Uhr, www.facebook.com/otonart.berlin