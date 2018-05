Downbeat / Hip-Hop / Soul / Funk / Pop

× Erweitern Volksbühne Foto: M. Rädel

In der Volksbühne! Warum? Weil Jazzanova!

Geht steil: Das 1995 als DJ-Gruppe gegründete Musiker-Kollektiv, die Band, feiert am 30. Juni in der prächtigen Volksbühne in Berlin-Mitte seine Record-Release-Party. „The Pool“ heißt das neue Album, das viele Samples vereint und recht kompromisslos klingt. „Aber das ist der beste Weg – wir machen lieber, als zu diskutieren und zu planen“, verrät dazu Jazzanova-Stefan Leisering.

„Die Art und Weise, wie wir das Sampling auf eine bestimmte Weise einsetzen, die Art, wie wir Instrumente im Studio spielen, gibt dem Album einen sehr kohärenten Klang.“

30.6., Jazzanova: The Pool Release Show, Volksbühne, U Rosa-Luxemburg-Platz, 20 Uhr