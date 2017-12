Die Szene gratuliert dem BKA-Theater

× Erweitern Foto: Sven Ihlenfeld BKA-Theater

Nicht lange bitten muss man die Kreativen Berlins, wenn es gilt, dem populären BKA-Theater am Mehringdamm zum 30. Geburtstag 2018 zu gratulieren.

Jurassica Parka, Dragqueen:

„Das BKA-Theater hat sich damals getraut, mir eine eigene Show zu geben – in der ich eigentlich machen kann, was ich will. Das ist so viel wert und dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Außerdem arbeiten da so viele patente und freundliche Menschen, es ist einfach eine Wonne, Teil der BKA-Familie sein zu dürfen. Alles Gute für Euch!“

Herrin deluxe, Rauschgold:

„Liebes BKA-Theater, wir wünschen euch von ganzem Herzen alles Gute zu eurem Jubiläum und ziehen den Hut vor dreißig Jahren bester Unterhaltung im schönsten Dachtheater Berlins. Danke für die gute Zusammenarbeit und Freundschaft! Herzlichst euer Rauschgold“

Camelia Light / DJ Modeopfer: „Das BKA, mein Kabarett-Traum am Mehringdamm, seitdem ich 1991 in Berlin bin, ein fester Bestandteil meines Kulturlebens! Hier habe ich Melitta Sundström und ihren Tunten-Gospelchor ‚Stimmen des Glückes‘ auf der Bühne erlebt. Kurze Zeit später durfte ich selber mitsingen! Tolle Teufelsberger Produktionen genießen können und seit Jahrzehnten Ades Zabel als Edith Schröder zujubeln dürfen ... Von der restlichen kulturellen Vielfalt ganz abgesehen. Auf die nächsten dreißig Jahre, meinen herzlichsten Glückwunsch!“

Pam An Drag Airlines:

„Dreißig Jahre Kleinkunstbühne ... das muss erst mal einer schaffen! So alt möchte ich auch mal werden. Happy Pan-Am’sche Kisses!“

BKA 3.0 – oben seit 1988 ● Jubiläumsfestspiele Januar bis November 2018, BKA – Berliner Kabarett Anstalt, Mehringdamm 34, U Mehringdamm, www.bka-theater.de