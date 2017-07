LIVE: P!NK GIBT ZUSATZKONZERT

× Erweitern P!NK 2017

Im August wird P!NK für zwei Konzerte nach Berlin kommen. Neben diesen beiden Konzerten ist die Rock-Popperin 2017 in Europa sonst nur bei Auftritten beim „V-Festival“ und beim „Sziget Festival“ zu sehen.

Seit ihrem Debüt im Jahr 2000 hat Alecia Moore aka P!NK sieben Alben veröffentlicht, weltweit über 60 Millionen Alben verkauft, über 130 Millionen Singles sowie über 2,4 Millionen DVDs verkauft – allein in Deutschland sind es fast 6 Millionen Tonträger.

Bis heute steht P!NK für angerockte Popnummern wie „Blow Me (One Last Kiss)“, „Stupid Girls“, „U + Ur Hand“, „So What“ und „Get The Party Started“. Alles Hits, die Lust machen auf der Tanzfläche abzugehen und allen etwaigen Frust oder die pure Lebensfreude rauszutanzen. Und auch live ist sie eine Wucht!

Übrigens veröffentlichte P!NK gerade zusammen mit dem australischen Superstar Sia eine neue Single: „Waterfall“. www.eventim.de

11.8., Berlin – Waldbühne – ausverkauft

12.8., Berlin – Waldbühne – Zusatztermin

Unser Interview mit der Rock-Popperin