Die Hütte am See in der Kantstraße

Der Film, der in der Queerfilmnacht im Mai gezeigt wird, ist eine spannende finnisch-britische Koproduktion. In Berlin an neuer Stelle!

Mikko Makelas Film zeigt eine romantische, wenn auch zerbrechliche sommerliche Idylle, in der der Pariser Student Leevi in seiner finnischen Heimat – hier soll er bei der Renovierung des Familien-Ferienhauses helfen – auf den syrischen Architekten Tareq trifft. Beide finden Gefallen aneinander, was der Zuschauer anhand der Sexszenen deutlich vorgeführt bekommt. Ein wahrlich lustvoller Film mit ernsten Untertönen.

16.5., Queerfilmnacht: Die Hütte am See, Delphi Lux, Kantstr. 10, 21 Uhr, S+U Zoologischer Garten, www.queerfilmnacht.de