Deutschlandpremiere: EDSON CORDEIRO 2017

Eine neue CD und ein Konzert: Edson Cordeiro weiß, wie er seine treuen Fans glücklich macht im Frühling.

× Erweitern FOTO: ROMULO CORREA Edson Cordeiro

Am 11. Februar kann man seinen einzigartigen Gesang live erleben. Ab 20 Uhr lädt der Stimm-Akrobat in die Apostel-Paulus-Kirche ein, um dort die Deutschlandpremiere seines neuen Fado-Programms „Fado Tropical“ zu feiern.

„Fadosingen ist für mich wie ein Treffen mit Verwandten. Obwohl wir uns lange nicht gesehen haben und weit von einander entfernt leben, haben wir eine gute Verbindung, als hätten wir uns gestern erst gesehen. Diese Verbindung ist nicht nur genetisch in meiner Familiengeschichte begründet – wir tragen die portugiesischen Familiennamen Cordeiro, Pereira und Lima –, Fado hat auch eine schlummernde Identität, eine portugiesische Seele in mir geweckt“, verrät Edson Cordeiro. Am 11. Februar wird der Mann mit der 4-Oktaven-Stimme begleitet von Max Enes (akustische Gitarre) und Hartmut Preyer (portugiesische Gitarre). Gut zu wissen: Anfang 2017 erscheint Edsons Album „Fado“, das er in Portugal eingespielt hat – mit einheimischen Musikern.

11.2., Edson Cordeiro: Fado Tropical, Apostel-Paulus-Kirche, U Eisenacher Str., 20 Uhr,

www.arton.de