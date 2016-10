Nussknacker

Ja, ist sie denn schon da, die Weihnachtszeit? Bereits seit Anfang Oktober steht in der Deutschen Oper „Der Nussknacker“ auf dem Spielplan – und das in einer neuen Fassung. Genau wie bei seinem „Dornröschen“ bleibt Choreograf Duato der klassischen Bewegungssprache des Balletts treu, nicht aber ohne diese mit seiner eigenen choreographischen Handschrift zu bereichern. Weihnachten kann also beginnen.

19.10., Nussknacker, Deutsche Oper Berlin, Bismarckstraße 35, U Deutsche Oper, 19:30 Uhr