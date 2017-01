♂ TOM OF FINLAND ♂ IN BERLIN

Tom of Finland

Touko Valio Laaksonen war der Mann hinter dem Künstlernamen Tom of Finland, Sinnbild für schwule (Leder-)Erotik. Seine Kunst gibt es jetzt in Berlin zu erleben.

Ordinär, sexistisch, geil. Der Zeichner gab homoerotischen Sexfantasien ein Gesicht, lange bevor das gesellschaftlich o.k. war. Seine Männer sind stark, gut bestückt und immer wild darauf, ineinandergesteckt zu sein. Er brachte es auf den Punkt, aber mit zeichnerischer Perfektion.

Am 28. Januar eröffnet in der Galerie Judin die Ausstellung „Touko Laaksonen – The Man Behind Tom of Finland / Ecce Homo – The Preliminary Drawings“. Gut zu wissen: Die Ausstellung wird von einem umfangreichen Bildband begleitet, der aber anders als all die anderen Bände mit Toms Kunst, gleich einem Skizzenbuch erstmals nur Studienblätter des Künstlers versammelt!

Galerie Judin: Touko Laaksonen – The Man Behind Tom of Finland / Ecce Homo – The Preliminary Drawings, Eröffnung: Samstag, 28. Januar, 17 – 20 Uhr, Potsdamer Straße 83, Di – Sa: 11 – 18 Uhr, http://www.galeriejudin.com

Eine gute Ergänzung ist, dass parallel zur Ausstellung in der Galerie Judin der Salon Dahlmann (Marburger Str. 3, 10789 Berlin) vom 31. Januar bis zum 6. Mai die Ausstellung „Loves and Lives" zeigt, die der Biografie Touko Laaksonens gewidmet ist.