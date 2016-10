Denis Vieira: „Das eigentlich Wichtige ist aber die Anerkennung“

Denis Vieira

Kaum jemandem stehen Strumpfhosen besser als dem brasilianischen Ballett-Solisten Denis Vieira. Aber auch ganz ohne macht der Neuzuwachs des Berliner Staatsballetts eine gute Figur. Über die kalten Tage gibt er den verschwundenen Prinzen aka „Der Nussknacker“. Wir haben ihn ein paar Fragen knacken lassen.

DU HAST BEREITS DIE GROSSEN ROLLEN IN GROSSEN STÜCKEN GESPIELT: DEN PRINZEN IN „SCHWANENSEE“, DEN ROMEO IN „ROMEO UND JULIA“ … WENN MAN SCHON GANZ OBEN IST, WIE SEHEN DANN NOCH DIE ZIELE AUS?

Romeo und Prinz Siegfried sind beide sehr besondere Rollen für mich gewesen. Trotzdem fühl ich mich nicht wirklich, als wäre ich ganz oben. Ich hab noch ziemlich viel Arbeit vor mir, um als Künstler erwachsen zu werden. Das Ballett „Manon“ könnte mein nächstes Ziel sein – oder zumindest mit großartigen Choreografen zusammenzuarbeiten.

WAS VERMISST DU AUS BRASILIEN AM MEISTEN?

Am meisten vermisse ich aus Brasilien wahrscheinlich meine Familie und Freunde. Und auch das unglaubliche brasilianische Essen.

DU LEBST SEIT NEUSTEM IN BERLIN, VORHER ABER IN ZÜRICH. WAS HAT DIR AN ZÜRICH AM BESTEN GEFALLEN?

Zürich ist eine atemberaubende Stadt, in der irgendwie alles richtig läuft. Ich mochte sehr, sehr gern die gute Organisation dort – in allem.

2015 WURDEST DU MIT DEM „TANZPREIS DER FREUNDE DES BALLETTS ZÜRICH“ AUSGEZEICHNET. IST DAS NUR EINE URKUNDE ODER GIBT ES DA EINE KLEINE TROPHÄE? UND WENN JA: WO STEHT DIE IN DEINER WOHNUNG?

Na ja, die Trophäe bestand im Grunde aus Geld. Das eigentlich Wichtige ist aber die Anerkennung für all die harte Arbeit der gesamten Saison. Für gewöhnlich geben sie den Gewinner nach der Show – am letzten Tag der Saison – vor dem Publikum bekannt. Das ist unglaublich aufregend!

•Interview: Dennis Stephan

Der Nussknacker: 1., 7., 8., 9., 28., 30. Dezember 2016 und 2. Januar 2017, Deutsche Oper Berlin, www.staatsballett-berlin.de