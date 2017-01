DAS WIRD LEGENDÄR!

Ausgerechnet in Westberlin, am Kurfürstendamm, erfreut noch bis zum August eine ungewöhnliche Kunstaktion, die man so sonst eher im Osten findet.

„Geschaffen, um zerstört zu werden – in einem zum Abriss verdammten Bankgebäude direkt am Kurfürstendamm entsteht von April bis August mit THE HAUS ein künstlerisches Paralleluniversum“, verrät das kunstliebende Team dahinter, „Über 100 nationale und internationale Künstler verwandeln je einen Raum des leerstehenden Gebäudes zu ihrem ganz individuellen Kunstprojekt – innovativ, kantig und skurril (...) Im August (...) verschwindet THE HAUS – was bleibt, ist die Erinnerung an ein einmaliges, inspirierendes und einschneidendes Kunstprojekt.“ http://www.thehaus.de/