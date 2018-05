Das Monster Ronson’s 2018

× Erweitern Fotos: M. Rädel Kunst ist in Monster Ronson’s Ichiban Karaoke allgegenwärtig. Nicht nur durch Musik, auch durch Malerei.

Durch Klubs wie diesen bleibt der so oft beschworene wilde Geist Berlins am Leben.

Anfang des Jahres gingen umtriebige Queers und Karaoke-Freunde durch eine harte Zeit: Monster Ronson’s Ichiban Karaoke war wochenlang zu. Warum? Der Klub, die Karaokebar, hat sich quasi neu erfunden: bessere Kabinen, eine KLASSE Bar und eine andere Raumaufteilung. Jetzt kann man wieder singen, was die geölte Kehle hergibt, tanzen, was die Knochen zulassen, und genießen, was freundliche Mitmenschen an der Bar einem einschenken. Wir empfehlen den Moscow Mule ...

Heute lockt ab 22 Uhr „Sing on Stage with Shredder!“ Ja, genau, Shredder, das ist der bunte Kreative von der Szene-Band EAT LIPSTICK.

Monster Ronson’s Ichiban Karaoke, Warschauer Str. 34, S+U Warschauer Straße, 19 Uhr, www.karaokemonster.de