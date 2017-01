★ DARWIN STAPEL ★ RITTER BUTZKE ★

Darwin Stapel

In der Hofanlage des Klubs Ritter Butzke befindet sich eine Galerie, die A Space Under Construction. Und hier ist vom 26. Januar bis 29. Januar der Künstler Darwin Stapel zu sehen. In einem Video.

„I Need A Break From Shining" heißt die Videoinstallation des Berliner Multimedia-Duos Schall & Schnabel – Eileen Huhn & Pierre Horn – und des argentinischen Audiovisual-Artisten Lucas Gutierrez. „I Need A Break From Shining" setzt sich mit den postmodernen Tendenzen narzisstischer Lebensgestaltung auseinander. Denn dank instagram und Facebook schauen wir uns ja alle gerne selbst an ...

„In ihrer visuellen und akustischen Inszenierung des Tänzers und Models Darwin Stapel verhandeln sie die Thematik im Kontext sozialer Medien, hoch kompetitiver Kreativmilieus und urbaner Lebenskultur neu", verrät Kurator Alexander Masche über die Ausstellung. „Wir freuen uns sehr, im kreativen Orbit von CTM und TRANSMEDIALE eine Arbeit zu präsentieren, deren Inhalt und Dimension unseren BesucherInnen die Möglichkeit gibt, sich selbst und unseren Space ganz neu wahrzunehmen.“

Vernissage und Live Performance in Anwesenheit der KünstlerInnen: 26.1., 19 Uhr bis Mitternacht, Audiovisual Live Set von Lucas Gutierrez ab ca. 20:30 Uhr, im Anschluss Aftershowparty im Ritter Butzke, A Space Under Construction (ASUC), 1. OG über dem Ritter Butzke, Ritterstr. 26, U Prinzenstraße, U Moritzplatz