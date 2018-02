× Erweitern Karneval de Purim

Wer die Überschrift liest, wundert sich vielleicht. Muss er aber nicht, denn am 3. März ist die Trans*-, Szene- und ESC-Ikone Dana International live in Berlin zu erleben. Uns verriet man das genau so:

„Deutschlands größte jüdische Veranstaltung ist ... eine Technoparty mit DANA INTERNATIONAL (...) Seit einigen Jahren kommen hunderte von Israelis, deutschen Juden und Berlinern zum Ritter-Butzke-Klub in Kreuzberg zu einer Feier der besonderen Art: einer Purim-Party“ – und die wird am 3.3. in dem angesagten Technotempel gefeiert.

Um was geht es da?

„Wie immer bei jüdischen Feiertagen, endet auch die Geschichte von Purim mit der Rettung des jüdischen Volkes vor der Vernichtung. Diese besondere Errettung wird mit Alkohol begossen, bis man „Gutes nicht von Schlechtem unterscheiden kann“. Loyal zu dieser verspielten Natur, bietet der Karneval de Purim ein Programm, das mit der lokalen Techno-Szene kommuniziert und gleichzeitig viel Platz für israelische und nahöstliche Musik bietet, die bei jeder modernen jüdischen oder israelischen Feier im Vordergrund stehen“

Geboten wird:

Dana International – live, Robert Owens (Chicago), Jake the Rapper (Bar25), fujiKATO, NIPPL, Ionah Inept, LtDan, Marion Cobretti, Modest Crow, Yesh Who, Khen Elmaleh & Syriantal

3.3., Karneval de Purim, Ritter Butzke, Ritterstraße 26, Berlin, U Moritzplatz, 23 Uhr