CHELSEA HOTEL IN STUTTGART

Chelsea Hotel

Das New Yorker Chelsea Hotel gehört zu den großen Rock’n’Roll-Mythen der Musik- und Kunstszene: Hier fanden in den 1960ern und 1970ern all diejenigen Unterschlupf, die in New York etwas erreichen wollten, deren Leben allerdings jenseits der bürgerlichen Gesellschaft stattfand. Künstler, Musiker, Regisseure, aber auch Kleinkriminelle, Junkies und andere Outlaws waren für das kreative Chaos im zehnstöckigen Gebäude verantwortlich – das Chelsea Hotel war ein mitunter gefährlicher Abenteuerspielplatz. Das Ensemble des Schauspiel Stuttgart will mit seinem musikalischen Abend diese einzigartige Atmosphäre einfangen.

23., 24., 27. und 30.9., Schauspielhaus, Oberer Schlossgarten 6, Stuttgart, 20 Uhr, www.schauspiel-stuttgart.de