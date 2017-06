DJ Hell und Kunst in der Chausseestraße 131

× Erweitern Chauseestr. 131 Narzis, Nina Athanasiou und Sylwia Makris

Berlins Mitte hat einen neuen Standort für Hippes, Avantgardistisches und Kunstvolles. Am 30. Juni eröffnet Elizabeth Paige Gordon das historische Gebäude „Chausseestrasse 131“, das schon von Wolf Biermann besungen wurde, neu.

Was wird es hier geben? Es soll ein „einen zentralen Standort für eine Vielzahl von Pop-up-Veranstaltungen, Ausstellungen, private Feiern und Konzerte“ werden. Gemeinsam mit Cornelius Opper (Berliner Nachtleben-Legende und Gründer des RIO, Scala, Berlin Festival und der „Broken Hearts Club“-Partys) wird Elizabeth Paige Gordon die Räumlichkeiten nicht nur verwalten, sondern zu neuem Leben erwecken. Der Auftakt ist fulminant: „Mit den OLD MASTERS wird es eine erste große Ausstellung in den Räumlichkeiten geben, parallel zur Fashion Week Berlin.“

Die Ausstellung ist vom 1. bis 7. Juli zu sehen; sie ist ein Projekt der Designerin Nina Athanasiou und der Fotografin Sylwia Makris. Unter anderem Transgender-Model Garrison Partusch, der tätowierte Zombie Boy, oder die von einem Gen-Defekt gezeichnete Melanie Gaydos wurden hierfür kunstvoll inszeniert und mit „alten Meistern“ verbunden.

Die Eröffnung ist am 30. Juni, u. a. mit DJ Hell. Wir freuen uns! https://www.facebook.com/Chaussee131/