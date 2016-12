Buchtipp DAS TACHELES

Kaum ein Haus erhitzt seit Jahren die Gemüter so, wie jenes schöne in Mitte. Vor kurzem erschien ein Buch.

× Erweitern FOTO: M. RÄDEL/ARCHIV Tacheles

Wir schreiben das Jahr 2012, eine wilde Party tobt in einem etwas verfallenen, aber doch teilsanierten Prachtbau im Herzen Berlins. An der Tür thront Maria Psycho, die Beats trommeln, es ist fast so wie zur Wendezeit, als die Techno- und House-Szene alle leer stehenden Häuser, die Spekulationsobjekte, nutzte. Techno war der neue Punk. Doch 2012 war die Geschichte schon fast rum vom Tacheles, dem Ort des Geschehens. Im Herbst 2012 wurde es geräumt – und wartet seitdem auf eine neue Nutzung.

Los ging es 1990: „Ein DDR-Abrissbetrieb hatte die Ruine bereits für die Sprengung vorbereitet, doch der Abriss konnte aufgeschoben werden, die Künstlergruppe Tacheles besetzte das Haus“, verrät das Buch. „Die Idee eines rund um die Uhr offenen Kunsthauses setzte sich durch, das ‚Kunsthaus Tacheles‘ war geboren und es entwickelte sich in den folgenden Jahren zu einem einmaligen Kunst-, Aktions- und Veranstaltungszentrum.“

Stefan Schilling lebte und arbeitete als Künstler von 1990 bis 1999 im Kunsthaus Tacheles und dokumentierte diese Zeit und die Jahre 2008 bis 2013 fotografisch. Ein wichtiges Buch zu einem wichtigen Stück Berliner queerer Kultur.

TACHELES – Die Geschichte des Kunsthauses in Fotografien von Stefan Schilling, 144 Seiten, ISBN 978-3-86228-147-3

www.stefanschilling.de

