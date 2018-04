Bo Larsens dänische Südsee

× Erweitern Bo Larsen

Das Waldorf Astoria Berlin in der Hardenbergstraße wird plötzlich zur Kulturadresse. Dort, wo sonst die Genießer ruhen und speisen, steht nun Kunst an erster Stelle.

Ab dem 26. April ab 18 Uhr zeigt hier der Wahl-Berliner Bo Larsen seine Kunst; bis zum 7. Juni kann man seine Gemälde zwischen 10 und 19 Uhr in den edlen Hallen nahe des Kurfürstendamms erleben.

„Ich habe schon immer gemalt, habe dann aber zuerst Film studiert. Ich dachte, dass ich mit diesem Medium mehr ausdrücken könnte. Vor etwas über fünf Jahren habe ich dann aber wieder angefangen zu malen. Anders als beim Film kann ich hier alles ausdrücken, was ich will. Es ist kein Produkt von vielen ... Dann hatte ich meine erste Ausstellung in Berlin, und die war ziemlich erfolgreich!“

26.4. – 7.6., Bo Larsen: Dänische Südsee, Hotel Waldorf Astoria Berlin, Hardenbergstr. 28, S+U Zoologischer Garten, http://www.blu.fm/kultur/kunst/bo-larsen-kunst/