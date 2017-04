Berlin sieht Polnisch

× Erweitern Fotos: M. Rädel Polen filmPOLSKA

Szene-Locations wie der „Club der polnischen Versager“ und Institutionen wie das Kino Babylon sowie das Zeughauskino zeigen vom 3. – 10. Mai die ganze Fülle polnischer Filmkunst in Berlin.

Das 12. filmPOLSKA vereint die Kunst gefeierter Größen und aufstrebender Sterne am Kinohimmel. Ein praller Beweis, wie spannend und vielfältig die Kulturwelt unseres Nachbarlandes ist! Unser Filmtipp ist am 5. Mai der Film „You Have No Idea How Much I Love You“. Er wird um 20:30 im Club der polnischen Versager in der Ackerstraße in Berlin-Mitte gezeigt. Hier gibt es den Trailer: