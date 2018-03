Berlin Music Video Awards 2018

× Erweitern Berlin Music Video Awards

Der Berliner Underground legt die Messlatte wieder hoch für andere Städte und zeigt sich Ende Mai von seiner besten Seite. Mit einem Stargast aus London!

Santi Storm (kleines Bild) ist mit dabei, wenn die „Berlin Music Video Awards“ verliehen werden. Ihre Anweseheit verrät: Im Fokus steht das wilde Ungestüme, die Avantgarde.

Die queeren Filmtage zeigen vom 23. – 25. Mai aber auch Videos von Größen wie Elton John, Mick Jagger, Fever Ray, Tokio Hotel und Bjork, die Orte des cineastischen Treibens sind der Kreuzberger Gretchen Club in der Obentrautstraße 19 – 21 und das ehemalige Stummfilmkino Delphi in der Gustav-Adolf-Straße 2 in Berlin-Weißensee.

http://www.berlinmva.com