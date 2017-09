Berlin Art Week in der Stadt der Kunst

× Erweitern Foto: Kulturprojekte-Berlin, Alexander Rentsch berlin art week

Keine andere Stadt in Deutschland hat so eine große Galerie-, Atelier- und Künstlerdichte. Und im September geht noch mehr!

Als ob 2017 nicht schon genug los war: die Biennale in Venedig, die documenta in Athen und Kassel, die Skulptur Projekte in Münster oder auch die Messe in Basel. Vom 13. bis 17. September ist nun Berlin dran, denn es ist „Berlin Art Week“-Zeit.

× Erweitern Foto: M. Rädel Frida Kahlo Street Art Graffiti Paste-Up Großartiges Paste-Up in Berlins angesagter Dircksenstraße in Mitte

In der ganzen Stadt können sich Künstler aus allen Bereichen der Kunstwelt präsentieren, mit Ausstellungen, Happenings, Partys oder auch Installationen.

Zu den Höhepunkten der Berlin Art Week 2017 gehören unter anderem die Ausstellungseröffnungen von Monica Bonvicini in der Berlinischen Galerie, von Willem de Rooij im KW Institute for Contemporary Art sowie Performances von Miet Warlop im HAU Hebbel am Ufer und Boris Charmatz am neuen Spielort der Volksbühne Berlin auf dem ehemaligen Gelände des Flughafens Tempelhof. Im Mittelpunkt stehen 2017 vom 13. bis 17. September dann aber auch die Kunstmessen. Nach neun Jahren abc wird mit der „art berlin“ eine neue Kunstmesse in Kooperation mit der Art Cologne in der Station am Gleisdreieck präsentiert.

www.berlinartweek.de

Und das freut auch die Politik und die Wirtschaft:

„Der Kunstmarkt ist ein bedeutender Standort- und Wirtschaftsfaktor für Berlin, daher finanzieren wir bereits im sechsten Jahr die Dachkampagne zur Berlin Art Week. Unser Ziel ist es, die Berliner Galerienlandschaft zu stärken, Berlin als Produktions-, Ausstellungs- und Verkaufsstandort für Kunst zu positionieren sowie noch mehr in- und ausländische Besucherinnen und Besucher für die Vielfalt an zeitgenössischer Kunst in Berlin zu gewinnen“, so zum Beispiel Wirtschaftssenatorin Ramona Pop. http://www.berlinartweek.de