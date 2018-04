Berlin, die Metropole der Künste

× Erweitern Foto: M. Rädel Fetischmaus

Egal, ob an Hauswänden, Klubtoiletten oder in schicken Galerien, etwa in Mitte und Charlottenburg, Kunst ist überall in Berlin zu sehen.

Eine gute Chance, das zu erleben bekommt man dieses Wochenende, denn dann lädt das „Gallery WEEKEND“ von Freitag bis einschließlich Sonntag dazu ein, Neues und Geliebtes zu entdecken. Teilnehmende Künstler sind 2018 u. a. Julius von Bismarck, EVA & ADELE, Andreas Greiner sowie AA Bronson. Du musst aber nicht mehr warten! Denn schon heute Abend geht es los mit der Kunst, etwa bei der Vernissage von Bo Larsen (kleines Bild rechts) im Waldorf Astoria. www.gallery-weekend-berlin.de