Vormerken! Barbie und Melli machen es wieder

× Erweitern Foto: Facebook Melli Magic Barbie Breakout

„Die erste Show war komplett ausverkauft und ein Riesenerfolg, bei dem leider nicht alle reinkamen, daher gibt es jetzt 'Sisters in Crime Reloaded.'“

„Wir sind am 20. Januar im Rauschgold, es geht um 22 Uhr los!“, freut sich Barbie Breakout, die dann zusammen mit Melli Magic wieder ihre Duo-Travestie-Show „Sisters in Crime Reloaded“ an den Start bringt. Beide Dragqueens verbindet eine jahrlange innige Freundschaft, was man auch der Show anmerkt: Jede weiß, wie sie der anderen genug Raum lässt zu strahlen, beide wissen, wie sie die andere am besten strahlen lassen. Und am Ende kann man im Publikum sich freuen – und muss einfach applaudieren.

20.1.2018, Sisters in Crime Reloaded, Rauschgold, Mehringdamm 62, U Mehringdamm, 22 Uhr, eventbrite.de