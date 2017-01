BAMBI MERCURY: Drag ist nicht mehr nur Federboa und Glitzerkleid

Bambi Mercury

Es ist einfach eine Tatsache, dass Bambi ein Unikum in der Szene ist. Niemand sonst verkleidet sich so gekonnt, mit so viel Witz und ist immer noch so normal im Umgang. Wer aussieht wie ein grünes Rumpelstilzchen, muss sich nicht so verhalten! Wir sprachen mit dem Kreativen.

WAS BEWEGT DICH, SOLCHE KUNST ZU MACHEN?

Die Kreativität, die in mir schlummert, rauszulassen. Das, was man im Alltag nicht ausleben kann, nachts rauszulassen. Viele Jobs, die man tagsüber macht, sind nicht so kreativ, wie man als Mensch eigentlich ist ...

MIT DER „NORMALEN“ DRAGQUEEN HAST DU SO VIEL WIE GAR NICHTS AM HUT.

Hm, eigentlich schon. Drag ist nicht mehr nur Federboa und Glitzerkleid – was ja auch schön ist. Ich bin keine „schöne Frau“, ich verwandele mich. Bambi Mercury ist genderlos. Mal Klubkid, mal Märchenfigur.

VOR 15 JAHREN NOCH SAHEN BERLINER DRAGS NICHT SO GLEICH AUS, SO AMERIKANISCH. WIE SIEHST DU DAS?

Ich denke, dass viele durch die Medien ihren Vorbildern nacheifern. Sie wollen GENAU so aussehen wie ihr Idol. Aber es ist immer politisch, wenn man sich als Mann transformiert. Wenn ein Mann Drag für sich entdeckt, ist das immer gut. Für sich selbst etwas erreichen, stärkt dich! Drags sind ja nicht nur vulgär und laut … sie können auch helfen, Vorurteile abzubauen.

VERMISST DU DEN INDIVIDUALISMUS?

Bei vielen ist es vielleicht so, dass sie erst denken, man müsse so oder so aussehen. Ich denke, man sollte immer ausprobieren, was zu einem passt. Ich wollte kein „Damenimitator“ sein. Man muss sich selbst wohlfühlen und seine eigene „Figur“ finden.

WIE LANGE MACHST DU DAS SCHON?

In Berlin seit etwa drei Jahren, davor war ich aber in Frankfurt ein Teil der Truppe Glitter-Explosion, und dann ging es verkleidet auf die Piste.

GEFALLEN DIR IMMER DIE REAKTIONEN DER LEUTE ODER KOMMEN AUCH MAL DUMMDREISTE KOMMENTARE?

Mitunter höre ich, dass mein Gegenüber mein Outfit nicht versteht. Oder ob ich nun Drag bin oder nicht. Na ja, man muss ja nicht immer wie eine sexy Frau aussehen als Drag!

WO ERLEBT MAN DICH IN DER SZENE?

Im SO36, bei Nina Queer, viel bei Pansy Presents Shows und im Monster Ronson’s Ichiban Karaoke bei dem „Ru Paul’s Drag Race“-Screening.

VERRÄTST DU UNS NOCH DEINEN LIEBLINGS-CHILL-OUT-ORT?

Mein Sofa! (lacht) Schön oldschool mit DVDs und Freunden und viel (un)-gesundem Essen ...

•Interview: Michael Rädel