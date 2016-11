Ausstellung • Omer Fast

× Erweitern COURTESY GALERIE ARRATIA BEER / GB AGENCY / DVIR GALLERY / JAMES COHAN GALLERY Omer Fast 5000 FEET IS THE BEST 2011 (30 MINUTEN, EIN-KANAL-VIDEOINSTALLATION, IM LOOP)

Er gehört zu den markantesten Film- und Videokünstlern seiner Generation. Er kreiert in seinen Filmen eine Erzählung, die die Grenzen zwischen eigener und medialer Erzählung sowie aktuellen und historischen Ereignissen infrage stellt.

Sein Werk verweist auf die Durchlässigkeit zwischen Dokumentation und Fiktion. Der Martin-Gropius-Bau zeigt acht seiner Projekte, darunter zwei neue Arbeiten, die speziell für das Haus entwickelt wurden. Zu sehen sind: „CNN Concatenated“ von 2002, „Looking Pretty for God“ von 2008, „5000 Feet is the Best“ von 2011, „Continuity“ von 2012, „Spring“ von 2016 sowie eine neue Multimedia-Installation mit dem Titel „Wartehalle“ und ein für die Ausstellung entwickeltes weiteres Werk. Ausgangspunkt der in 3-D aufgenommenen neuen Arbeit sind Leben und Werk des bekannten Kölner Fotografen August Sander (1876 – 1964). In surrealen Traumsequenzen wird der Künstler am Ende seines Lebens vom Tod seines Sohnes und von seinen fotografierten Figuren heimgesucht.

18.11. – 12.3., Omer Fast, Martin-Gropius-Bau, Niederkirchnerstr. 7, Berlin, www.gropiusbau.de