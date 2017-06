Der Fotograf Armando Frezze Durand arbeitet u. a. für das argentinische „DOOPLER magazine“.

Am 6. Juli sind die von ihm kunstvoll inszenierten Burschen in der Ausstellung „APOCRYPHAL MESSENGERS“ zu sehen – eingebettet in einen religiös-gesellschaftlichen Kontext.

6.7., APOCRYPHAL MESSENGERS, BERLIN BLUE art, Köpenicker Str. 96, 18 – 22 Uhr

http://www.dooplerstudio.com/

× Erweitern Ein hochwertiges Buch zur Ausstellung gibt es auch.