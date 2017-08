AM SEE IN BERLIN

× Erweitern Foto: M. Jauck By The Lake

Mitte August findet im Strandbad Weißensee wieder das Musikfestival für Badeseefreudige statt.

Plitsch, platsch! Ein musikalisches Zusammenkommen unter freiem Stadthimmel an einem schönen Badesee, das gibt es so nur in Berlin. Am 13. August wird das „By the Lake Festival“ auch diesen Sommer um einige (zukünftige) Erinnerungen und Höhepunkte bereichern, schließlich traten hier schon Künstler wie Wildbirds & Peacedrums sowie Laid Back auf. Immer war das Feedback positiv: „By the Lake hatte eine wunderschöne und perfekt entspannte Stimmung mit einer spannenden Sammlung von Künstlern aus aller Welt. Es war ein großes Vergnügen, und wir hoffen sehr wiederzukommen, um all das auch als Musikliebhaber erleben zu können“, schwärmte etwa Ladan Hussein von Cold Specks. Wir freuen uns wirklich sehr drauf ...

13.8., By the Lake Festival 2017, Strandbad Weißensee, Berliner Allee 155, www.bythelake.co, facebook.com/bythelakefest, instagram.com/bythelakefestival