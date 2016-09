Ades Zabel auf der großen Leinwand

Mit Ades Zabel, Biggy van Blond und auch Bob Schneider verbindet die blu Mediengruppe fast 20 Jahre gute Zusammenarbeit. Eine Herzensangelegenheit, dass wir über den neuen Film der Berliner Kreativen schreiben!

Foto: Salzgeber Ades Zabel und Kompanie

Der am 27.11. anlaufende Kinofilm „Ediths Glocken“ ist nach dem Bühnenstück „Wenn Ediths Glocken läuten“ von Ades Zabel & Company gedreht worden. Der knallbunte Spaß erzählt von der Langzeitarbeitslose Edith Schröder, der printmusterliebenden Leggings-Boutiquen-Besitzerin Biggy und der Neuköllner Kiezwirtin Jutta Hartmann. Und natürlich von Weihnachten! Doch was macht man denn zur seligen Zeit, wenn man keine Familie hat? Also fast, denn Biggy hat ja ein Kind, die sechsjährige Ilonka, doch die hat ihre geschmacksbefreite Mutter zuletzt im Kreissaal gesehen. Klingt nach einem düsteren Abend. Doch statt des sonst üblichen Festtagsprogramms in angesoffener Einsamkeit mit Fertiggericht, Kriegsfilm und Männer-Stripshow, beschließen dir drei Weiber dieses Jahr zusammen zu feiern. Klingt nach einem Plan, oder?

Begangen werden soll Heilig Abend bei Edith in der Nogatstraße in Neukölln. Ganz traditionell mit Gänsebraten und Rotwein und Baum. Gastgeberin Edith kann zwar nicht kochen, aber wie es geht, steht ja auf der Packung ... Und ja, es kommt alles ganz, ganz anders, als von den Schönheiten geplant.

„Die schamlos üppig ausgestattete Verfilmung ihres BKA-Kultstücks „Wenn Ediths Glocken läuten“ präsentiert zum Heiligen Fest den schönsten Weihnachtsbalkon der Hauptstadt, einen grausam verkohlten Vogel, Geschenke, die verdächtig nach einem Tigermuster-Badevorleger und Staubsaugerbeuteln aussehen, und ganz viel Gekribbel untenrum. Alles natürlich mit ein wenig Stretch“, frohlockt dann auch der Filmverleih Salzgeber – und dem schließen wir uns nur allzu gerne an!

Darauf erstmal einen Futschi! Und fröhliche Weihnachten!

Schon zweimal gab es die Kulttruppe auf den Kinoleinwänden: „Mutti – Der Film“ (2003) und „18:15 ab Ostkreuz“ (2006) erfreuten bundesweit die Fanherzen. Und die können jetzt wieder schneller schlagen vor Freude, die Fanherzen.