CH-R Festival ★ Kaufhaus Jandorf

Toyota

C-HR Berlin, das Festival für Innovation und Kreation findet vom 12. bis zum 23.10.2016 im Kaufhaus Jandorf an der Brunnenstraße in Berlin-Mitte statt. Bis auf Montag, den 17.10.2016 ist jeden Tag von 12 Uhr bis Mitternacht geöffnet. Blogger, YouTuber und Menschen wie du und ich können hier an Workshops zu Themen wie Design, Innovation und Kreativität teilnehmen.

Unter den Vortragenden befinden sich z.B. der Australier Pete Ceglinski, der mit seinem Seabin Projekt bereits Millionen von Facebook Nutzern begeisterte. Er und sein Partner Alex wollen mit einer simplen Tonne die Häfen vom schwimmenden Schmutz befreien. Der Mülleimer für unsere Küstengewässer. Beim C-HR Festival erklären sie, wie sie diese große Aufgabe bewältigen wollen. Oder Christian Behrendt, der weitgereiste Hamburger, der nun für den Internet Giganten Google in Palo Alto den sogenannten Bereich „Zoo" als Creative Director leitet. Er wird erklären, wie wir in Zukunft die eigene Fashion am eigenen 3D Körper entwerfen können. Beim C-HR sind aber nicht nur die jungen Wilden und ihre zukunftsweisenden Ideen willkommen, es gibt auch Besuch von Koryphäen, wie Prof. Dr. Manfred Spitzer, der als jahrzehntelang erprobter Gehirnforscher überhaupt erst einmal erklärt, wie Peter und Christian diese Ideen in ihrem Kopf entwickeln konnten (sein Vortrag ist am Samstag, 15.10., um 17 Uhr).

Zusätzlich gibt es ein klasse musikalisches Programm und im Pop-up-Restaurant, der Jandorf Kantine, „Brainfood“: Essen von regionalen und überregionalen Spezialisten und mit jungen, inspirierenden Köchen, wie z.B. Louis Pretty aka Oskar Melder, der das Pastrami Sandwich von New York nach Berlin brachte.

Der Nachmittag bietet wöchentlich je drei Ausstellungen verschiedenster Maler und gestaltender Künstler sowie täglich inspirierende Workshops rund um die Themenwelten des Festivals. Ebenso innovativ und kreativ verstehen sich die Abende. Neben lokalen Leckereien in der Kantine gibt es ein täglich wechselndes Musikprogramm sowie Präsentationen aus den Bereichen Design und Fashion.

C-HR Location

Das C-HR Festival ist dank des Sponsoren Toyota für alle Besucher kostenfrei. Alle Informationen sowie das komplette Programm gibt es auf www.chr-festival.de und auf Facebook.

12. – 23.10., C-HR Berlin, Kaufhaus Jandorf, Brunnenstr. 19 – 21, 12 – 24 Uhr