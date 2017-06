Ob Streichholzschachteln, Besen oder Spülbecken – der STOMP-Kosmos ist so vielfältig wie unerschöpflich.

In ihm verwandeln sich die Dinge des Alltags zu singendem Müll und sinfonischem Schrott. Akustisch wird dabei alles herausgeholt, was nur möglich ist: vom rhythmischen Stillleben bis hin zum harmonischen Höllenlärm. In diesem Jahr feiert das unerreichte Rhythmusspektakel 25- jähriges Jubiläum und ist bis 18. Juni endlich wieder zu Gast in München – fresher, faster, funnier!

15.6., Circus Krone, Marsstr. 8, 20 Uhr, www.muenchenticket.de