20 innovative Food Startups verköstigen ihre leckeren Produkte.

Zum zweiten mal präsentiert sich der STARTUP FOOD MARKET – diesmal in einer Sonderedition beim Tag der offenen Tür 2017 im Bundespresseamt Berlin.

Neben einem Gang durch den kulinarischen Markt gibt es die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen des Bundespresseamts zu werfen. Zudem erwarten die Besucher und Besucherinnen am Reichstagsufer an der Spree zwei Bühnen mit spannenden Live Acts sowie Sommerkino an vier Abenden.

„Wir freuen uns sehr, dass wir gleich zum zweiten mal in diesem Jahr die Gelegenheit haben, den STARTUP FOOD MARKET mit seinen Food-Innovationen einem breiteren, interessierten Publikum zu präsentieren und beim Tag der offenen Tür des Bundespresseamtes dabei zu sein. Bereits der Erfolg der ersten Veranstaltung im April hat uns gezeigt, dass wir mit dem Konzept einen Nerv getroffen haben. Daran möchten wir hier gerne anknüpfen,“ so Jenny Boldt, Mitveranstalterin und Gründerin der mealy Koch-App.

26.8. & 27.8., Bundespresseamt Berlin, jeweils 10 bis 18 Uhr, http://startupfoodmarket.de