Ein Urgestein im Schöneberger Kiez lädt ein zu Kaffee, Kuchen und deftiger Hausmannskost. Man fühlt sich hier wohl, obgleich das Lokal einer Autobahnraststätte aus den 1970er-Jahren gleicht. Das ist nämlich genau das Motto!

Betritt man das Lokal, wird man sehr freundlich von Inhaber Artur begrüßt und sofort entdeckt man die prächtigen Torten und Kuchen in den gläsernen Vitrinen. Aber nicht nur Süßes gibt es hier, es lockt auch eine große Auswahl an deftigen Speisen auf der täglich wechselnden Tageskarte: Gulasch, Schnitzel, Suppen und Eintöpfe, dazu gibt es polnisches Bier. Genau das ist das Erfolgsrezept der rastlosen Stätte: bodenständiges Essen in einem gemütlichen, rustikalen Ambiente und tolle Gespräche mit netten Leuten. Jeden Frühling zum Jahreszeitenwechsel eröffnet die Außenterrasse, am 30.4. findet der alljährliche holländische Abend statt, wo es landestypische Spezialitäten zu entdecken gibt.

RASTSTÄTTE GNADENBROT, Martin-Luther-Str. 20 a, tägl. ab 9 Uhr

www.raststaette-gnadenbrot.de