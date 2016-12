PLÖTZLICH COOL: DAS KRANZLER

THE BARN im Café Kranzler: Ralf Rüller

Der ehemalige Oma-Treff am Kurfürstendamm ist nun ein einladendes Restaurant mit leckerstem Essen.

„Die Renaissance handgebrühter Filterkaffees lebt in einem modernen Kontext auf.“ Was der The-Barn-Mastermind Ralf Rüller und sein Team aus dem 1999 (in der Originalversion) geschlossenen Café herausgeholt haben, ist einen Ausflug wert an den Ku’damm. Es lockt „eine Auswahl exquisiter Tees (von Paper & Tea) sowie die beste heiße Schokolade Berlins. Ebenso sind hausgemachte Kuchen, Kekse und Sandwiches im Programm – neben Cold-Pressed-Säften, Super Bowls und Zuckerwaffeln.“ An oder besser über der West-Einkaufsstraße thronen, genießen und Kraft für neue Shoppingtouren sammeln. Es tut sich was im Westen!

THE BARN im Café Kranzler, Kurfürstendamm 18, U/S Bhf. Zoo, täglich 10 –20 Uhr