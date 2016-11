× Erweitern FOTO: HELDENMARKT/MILENA ZWERG Heldenmarkt

Am 26. und 27. November gibt es Bestes zu entdecken in der STATION Berlin am Gleisdreieck.

„In entspannter Atmosphäre, doch ohne dass die Ernsthaftigkeit verloren geht, wollen wir mit unserer Messe nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen zu mehr Wahrnehmung verhelfen und die Debatte um Nachhaltigkeit mit unserem breiten Rahmenprogramm vorantreiben“, verrät das Team auf seiner Internetpräsenz.

www.heldenmarkt.de