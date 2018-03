Käsekuchen und fair gehandelter ...

... Kaffee! Unter anderem in Mitte und Kreuzberg kann man entspannt schick chillen und genießen.

Fotos: M. Rädel

Wir besuchten das Café Five Elephant in Berlin-Mitte in der Neuen Schönhauser Straße 14 nahe der U-Bahnstation Weinmeisterstraße im Hackeschen-Markt-Kiez. Der hippe Hipsterladen begrüßt mit Hip-Hop, ausgesuchten Topfpflanzen und an diesem Tag auch mit einem trainierten, also nicht dicken, Mops, der so gut zum Interieur passte wie auch die ausgesuchten Topfpflanzen, die an hohen Seitenregalen dem sonst weißen Altbauraum Farbe geben.

Geboten wird in Sachen Kaffee das begehrte Übliche, aber Fair Trade, und dazu gibt es noch eine leckere Auswahl von Patisserie, Croissants und Kuchen. Ein idealer Ort, um den Tag zu beginnen – auf ist ab 8 Uhr – oder um die Mittagspause zu genießen. Schön hier!

www.fiveelephant.com