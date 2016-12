„ICH HABE DINGE GESEHEN, DIE IHR MENSCHEN NIEMALS GLAUBEN WÜRDET …“

rois & pris

… sagt Roy Batty (Rutger Hauer), einer der „Replikanten“ in Ridley Scotts Film „Blade Runner“, der zusammen mit Replikantin Pris (Daryl Hannah) für den Namen dieses Restaurants Pate stand.

Der kommt nicht von ungefähr, denn ähnlich wie die westliche mit der asiatischen Kultur in dem Science-Fiction-Film verschmolz, so fusionieren panasiatische und westliche Aromen in der Küche des „Roy & Pris“ in Berlin-Mitte. Was hier entsteht, sind Kombinationen, die man als Mensch ebenfalls fast nicht glauben kann. Da ist es gut, dass alle Gerichte darauf ausgelegt sind, sie miteinander zu teilen. So erlebt man bei einem Menü die ganze Bandbreite der unglaublichen Kreativität des Küchenchefs, der in teils wahnwitzig aufwendigen Methoden wahre Geschmacksexplosionen auf die Teller und in die Schüsselchen zaubert.

Gerichte mit exotisch-kryptischen Namen wie Beef Fillet Chinese Dragon, Wan Tan Two Wild Herbs on Lilies, Sticky Fingers oder White Wedding verbinden sich in den angebotenen Menüs (die wir wärmstens empfehlen) zu Geschmacksreisen in bisher unbekannte Dimensionen.

Das Dekor des Restaurants passt zum Thema – stylisch, futuristisch und irgendwie „anders“. Hier gibt es in jeder Ecke, an jeder Decke, ja sogar auf der Toilette fantastische Details zu entdecken. Ein Rundum-Sinneserlebnis sondergleichen. Im Sommer mit Terrasse.

Roy & Pris, Weinbergsweg 8 A, U Rosenthaler Platz,

www.royandpris.de