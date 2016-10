× Erweitern Santi Airlines

Das Weinerei Forum in der Fehrbelliner Straße verwandelt sich heute Abend in den ersten Flieger der neuen queeren Fluglinie Santi Airlines. Im Bordprogramm sind neben bestem Essen auch stilsichere Unterhaltung und Musik gelistet. Tickets sind nur noch an der Abendkasse erhältlich. Der Abflug ist um Punkt 20 Uhr, wer zu spät kommt, übernachtet in der Abfertigungshalle!

www.weinerei.com