× Erweitern Foto: M. Rädel Factory Girl

Andy Warhols Kunst und David Bowie als Ikone hängen an den Wänden, dazu noch jede Menge Vintage-Möbel und leckerste Kuchen. Das lädt ein zum Einkehren.

In der Auguststraße 29 in Berlins schöner und immer noch hippen Mitte kann man jeden Tag ab 10 Uhr abschalten, plauschen und Gutes genießen. Gut zu kennen ist auch das Motto hinter der Idee: „Du musst keine Frau sein, um ein ‚Factory Girl‘ zu sein, du musst auch in keiner Fabrik arbeiten, aber du musst die Attitüde haben.“ Na dann.

Factory Girl, Auguststr. 29, U Weinmeisterstraße, www.factorygirl.net